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Tani & Suzuki - You and I are polar opposites Tome 4

Kocha Agasawa

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Tani, garçon franc mais discret, et Suzuki, une jeune fille au caractère bien trempé, n'ont rien à faire ensemble... et alors ? Ca y est, c'est l'heure du voyage scolaire ! Tandis que Nishi commence à apprivoiser ses sentiments pour Yamada, celui-ci essaie de s'arranger pour faire coïncider leurs visites à Kyoto et multiplier ainsi les occasions de la croiser. De leur côté, Suzuki et Tani se promettent de profi ter de leur journée de quartier libre en amoureux... Entre rapprochements et maladresses, ce séjour s'annonce riche en émotions pour notre petite bande ! Véritable phénomène au Japon, découvrez une série haute en couleur qui alterne à la perfection romance et comédie et des personnages "vrais" dans lesquels chacun se reconnaîtra !

Par Kocha Agasawa
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Kocha Agasawa

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Tani & Suzuki - You and I are polar opposites Tome 4

Kocha Agasawa

Paru le 27/05/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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