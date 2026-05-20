Smile! T07

Kamome a enfin retrouvé sa femme, Megumi. Néanmoins, cette dernière entretient un lien étrange avec Sourire Rayonnant et tous deux semblent avoir un plan bien établi, qu'ils sont déterminés à mettre en oeuvre. Pourquoi Megumi a-t-elle intégré l'Eglise du Sourire Eternel ? Et comment en est-elle devenue l'une des responsables ? Peu à peu, le voile se lève pour dévoiler une vérité aussi troublante qu'inattendue. "Un thriller psychologique captivant". Francetvinfo. fr "Le mangaka qui signe ici sa première oeuvre, conduit son train avec assurance vers un climax bien vicelard qui augure d'une suite riche en promesses tordues". Atom "Un suspense totalement addictif". Le Point Pop