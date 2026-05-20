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L'océan, ma source d'inspiration

Yannick Bestaven, Antoine Grynbaum

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Quand on ressent l'appel du large, on ne baisse pas les bras. C'est ce que nous explique dans ce livre Yannick Bestaven, celui pour qui " les rêves ne meurent jamais ". Dans L'océan, ma source d'inspiration, Yannick Bestaven partage un récit intime et engagé. Vainqueur du Vendée Globe 2021, inventeur et entrepreneur visionnaire avec sa société Watt & Sea, il dévoile les coulisses de ses exploits tout en livrant une réflexion profonde sur le développement durable et la préservation des océans. Ce livre est un voyage entre performance et conscience écologique, où l'auteur raconte ses victoires, ses échecs, et surtout sa capacité à rebondir face à l'adversité. Yannick Bestaven nous montre comment la résilience, nourrie par l'expérience du large, peut devenir un moteur d'innovation au service de la planète.

Par Yannick Bestaven, Antoine Grynbaum
Chez Glénat

|

Auteur

Yannick Bestaven, Antoine Grynbaum

Editeur

Glénat

Genre

Récits de mer

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L'océan, ma source d'inspiration

Yannick Bestaven, Antoine Grynbaum

Paru le 20/05/2026

232 pages

Glénat

22,00 €

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