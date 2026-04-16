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#Essais

L'élégance de la manipulation

Marwan Mery

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INFLUENCER ET CONVAINCRE SANS CONFLIT Comment faire changer d'avis quelqu'un sans le heurter, là où les arguments et la pression échouent systématiquement ? Pour la première fois, Marwan Mery dévoile des mécanismes de manipulation et d'influence jusqu'ici réservés à sa pratique professionnelle, qu'il n'avait jamais exposés publiquement. Loin des recettes simplistes, ces leviers agissent directement sur les vulnérabilités humaines à l'origine des blocages et des résistances. Ce livre propose une plongée dans les mécanismes profonds de la psychologie humaine afin de comprendre, façonner et faire évoluer les positions des autres sans créer de rupture. Un ouvrage unique et fascinant pour obtenir ce que vous voulez, qu'il s'agisse de détourner un enfant de son écran, de libérer un proche d'une emprise ou de déverrouiller un discours radical.

Par Marwan Mery
Chez Robert Laffont

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Auteur

Marwan Mery

Editeur

Robert Laffont

Genre

Essais

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L'élégance de la manipulation

Marwan Mery

Paru le 16/04/2026

288 pages

Robert Laffont

19,90 €

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Scannez le code barre 9782221287033
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