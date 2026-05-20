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Guide Les Meilleures Chambres D'hôtes 2026 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir LES MEILLEURES CHAMBRES D'HÔTES Choisir une chambre d'hôtes, ce n'est pas juste réserver un lit : c'est chercher une vraie rencontre, une adresse avec du caractère et un accueil qui change tout. Ce guide pratique vous aide à préparer vos séjours partout en France, entre villes, campagne, mer et montagne, avec des lieux sélectionnés pour leur charme, leur confort et leur ambiance. Idéal pour un voyage en couple, un week-end gourmand ou une escapade nature, avec des expériences locales et des bons plans concrets. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer LES MEILLEURES CHAMBRES D'HÔTES autrement : - Des itinéraires entre maisons de charme, domaines, fermes rénovées et demeures de ville : une sélection variée pour trouver la bonne adresse selon votre style de voyage, votre budget et la région. - Des expériences immersives : petits-déjeuners faits maison, tables d'hôtes, ateliers, balades, échanges avec les hôtes et découvertes culturelles à deux pas de votre hébergement. - Un regard historique et culturel : repères sur l'architecture régionale, le patrimoine et l'art de vivre local, pour choisir des lieux qui racontent une histoire. - Des conseils pratiques et locaux : réservation, périodes idéales, services, accessibilité, astuces budget et bons plans pour éviter les mauvaises surprises. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, adresses testées, idées de week-end, coins nature et suggestions pour sortir des itinéraires trop attendus. Un guide pensé pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de voyages urbains, avec des haltes pleines de charme, signé Petit Futé.

Par D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Guides pratiques

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Guide Les Meilleures Chambres D'hôtes 2026 Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 17/06/2026

Nouvelles éditions de l'Université

13,95 €

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