Et si c'était votre mère le problème ?

A celles qui portent leur relation à leur mère comme un fardeau, mais sont conditionnées depuis l'enfance à croire que le problème vient d'elles. A celles pour qui le mot " maman " rime avec angoisse et culpabilité : ce livre est le vôtre. Et si la clé de vos blocages actuels se trouvait dans cette empreinte originelle, au coeur de l'enfance ? Quels freins psychologiques et culturels vous empêchent de vous en libérer ? Clémence Biel, experte de la blessure de la mère, fondatrice du programme et du compte Instagram @Become Your Own Mama, aide les femmes à s'affranchir des schémas inconscients hérités de leur mère. - Un ouvrage nourri par les neurosciences, la psychologie du développement, les techniques de THERAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE, et des milliers de témoignages. - Mettre DES MOTS SUR LES BLESSURES pour les transformer. - Un METHODE en six étapes VERS L'EMANCIPATION