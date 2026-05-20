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Et si c'était votre mère le problème ?

Clémence Biel

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A celles qui portent leur relation à leur mère comme un fardeau, mais sont conditionnées depuis l'enfance à croire que le problème vient d'elles. A celles pour qui le mot " maman " rime avec angoisse et culpabilité : ce livre est le vôtre. Et si la clé de vos blocages actuels se trouvait dans cette empreinte originelle, au coeur de l'enfance ? Quels freins psychologiques et culturels vous empêchent de vous en libérer ? Clémence Biel, experte de la blessure de la mère, fondatrice du programme et du compte Instagram @Become Your Own Mama, aide les femmes à s'affranchir des schémas inconscients hérités de leur mère. - Un ouvrage nourri par les neurosciences, la psychologie du développement, les techniques de THERAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE, et des milliers de témoignages. - Mettre DES MOTS SUR LES BLESSURES pour les transformer. - Un METHODE en six étapes VERS L'EMANCIPATION

Par Clémence Biel
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Clémence Biel

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thérapies familiales

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Et si c'était votre mère le problème ?

Clémence Biel

Paru le 20/05/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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