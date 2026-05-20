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#Roman francophone

Le Diable noir

Claude Ribbe

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La vie romanesque d'Alexandre Dumas en cache-t-elle une autre ? Fils d'un marquis normand ruiné et d'une esclave de Saint-Domingue, le premier Dumas connaît un destin hors du commun. Né entre deux mondes, il grandit loin des privilèges, dans une époque secouée par les révolutions, les ambitions et les guerres. Très vite, son courage, sa force et son panache le distinguent. Cavalier d'exception, général flamboyant de la Révolution française, il mène ses hommes au combat, traverse les Alpes, affronte les armées ennemies, défie Bonaparte lui-même. Sur les champs de bataille comme dans la vie, il avance avec une audace folle, porté par un idéal plus grand que lui : la liberté. Mais les héros paient souvent le prix fort. Derrière la gloire viennent les complots, les trahisons, la prison, la chute. Puis l'oubli. Comme si l'Histoire avait voulu effacer la trace de cet homme immense, dont la vie réunit pourtant tous les ingrédients des plus grands romans : l'aventure, l'honneur, l'amour, la souffrance et le courage. Avec Le Diable noir, Claude Ribbe redonne chair et souffle à une figure fascinante, emportée par les tourments de son temps. Le portrait vibrant d'un homme d'exception, et le récit d'une destinée plus incroyable encore que la fiction.

Par Claude Ribbe
Chez Fayard

|

Auteur

Claude Ribbe

Editeur

Fayard

Genre

XVIIIe siècle

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Le Diable noir

Claude Ribbe

Paru le 20/05/2026

442 pages

Fayard

22,90 €

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