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#Roman francophone

Adiós à Buenos Aires

Brina Svit

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"Ca y est, c'est fait, je n'écrirai plus sur le tango", annonce Brina Svit. "Et probablement je ne retournerai pas à Buenos Aires non plus". Finalement, elle y va encore une fois. Pour danser, bien sûr. Pour revoir ses amis slovènes, enfants de ceux qui ont fui le pays après la guerre. Et pour faire ses adieux à cette ville qu'elle a aimée pendant vingt ans avec passion. Elle flâne dans les rues, discute avec les chauffeurs de taxi, observe la ville qui n'est plus la même... Et le soir, elle va danser dans ces lieux de tango mythiques, avec leurs codes et leurs rituels, qui, eux, n'ont pas changé. C'est dans l'étreinte du tango, au centre de ce livre d'une mélancolie pleine de grâce, qu'elle découvre peu à peu à quoi elle est venue dire adiós.

Par Brina Svit
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Brina Svit

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Adiós à Buenos Aires

Brina Svit

Paru le 16/04/2026

144 pages

Editions Gallimard

18,00 €

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Scannez le code barre 9782073145154
9782073145154
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