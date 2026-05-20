Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Trois amies

Judy Blume

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elles sont trois. Elles ont bientôt treize ans. Alison est d'origine vietnamienne et sa mère adoptive est une actrice célèbre. Rachel est surdouée en maths et en musique. Stephanie voudrait que son père revienne de ses voyages d'affaires et qu'on arrête de lui parler de nourriture. Elles sont très différentes. Elles sont très semblables. Et puis elles changent. Et il a les garçons. Elles partagent les joies, les peines, les inquiétudes, les rires. Mais peut-on vraiment tout partager ? Jusqu'où ça va, l'amitié ?

Par Judy Blume
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Judy Blume

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trois amies par Judy Blume

Commenter ce livre

 

Trois amies

Judy Blume trad. Raphaëlle Desplechin

Paru le 20/05/2026

320 pages

L'Ecole des Loisirs

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211348324
9782211348324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.