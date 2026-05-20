Trois amies

Elles sont trois. Elles ont bientôt treize ans. Alison est d'origine vietnamienne et sa mère adoptive est une actrice célèbre. Rachel est surdouée en maths et en musique. Stephanie voudrait que son père revienne de ses voyages d'affaires et qu'on arrête de lui parler de nourriture. Elles sont très différentes. Elles sont très semblables. Et puis elles changent. Et il a les garçons. Elles partagent les joies, les peines, les inquiétudes, les rires. Mais peut-on vraiment tout partager ? Jusqu'où ça va, l'amitié ?