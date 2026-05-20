Mon bébé que j'aime infiniment

Une lettre d'amour pour les bébés. De tous les petits loups, tu es le plus doux. De tous les ouragans, tu es le plus charmant. De tous les bonheurs, tu es le plus cher à mon coeur. De tous les chatons, tu es le plus mignon. De tous les rayons de soleil, tu es celui qui m'émerveille. Chaque jour, chaque instant, je t'aime infiniment. La force du duo Capucine Lewalle/Maud Legrand pour une lettre d'amour à destination des bébés. Un moment de lecture aussi pur qu'une première rencontre entre un parent et son enfant.