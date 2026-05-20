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#Album jeunesse

Mon bébé que j'aime infiniment

Capucine Lewalle, Maud Legrand

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Une lettre d'amour pour les bébés. De tous les petits loups, tu es le plus doux. De tous les ouragans, tu es le plus charmant. De tous les bonheurs, tu es le plus cher à mon coeur. De tous les chatons, tu es le plus mignon. De tous les rayons de soleil, tu es celui qui m'émerveille. Chaque jour, chaque instant, je t'aime infiniment. La force du duo Capucine Lewalle/Maud Legrand pour une lettre d'amour à destination des bébés. Un moment de lecture aussi pur qu'une première rencontre entre un parent et son enfant.

Par Capucine Lewalle, Maud Legrand
Chez Casterman

|

Auteur

Capucine Lewalle, Maud Legrand

Editeur

Casterman

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Mon bébé que j'aime infiniment

Capucine Lewalle, Maud Legrand

Paru le 20/05/2026

20 pages

Casterman

11,90 €

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Scannez le code barre 9782203304123
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