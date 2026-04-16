Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Les Trente Glorieuses

Thomas Cantaloube

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est le printemps aux Trente Glorieuses, immeuble-cité marseillais. Une bande d'enfants trompe l'ennui en jouant à cache-cache dans les caves et découvre deux cadavres momifiés. Leur présence pourrait bien remonter aux années 1970 et à la mise en service d'un système de chauffage urbain. Mais qui sont ces hommes ? Et comment sont-ils arrivés là ? La police n'a pas l'air pressée d'enquêter. Car ni les flics ni les édiles locaux n'ont vraiment intérêt à voir remonter à la surface de vieilles affaires mal enterrées qui pourraient déstabiliser certaines ambitions actuelles...

Par Thomas Cantaloube
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Thomas Cantaloube

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Trente Glorieuses par Thomas Cantaloube

Commenter ce livre

 

Les Trente Glorieuses

Thomas Cantaloube

Paru le 16/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073077981
9782073077981
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.