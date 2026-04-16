Les Trente Glorieuses

C'est le printemps aux Trente Glorieuses, immeuble-cité marseillais. Une bande d'enfants trompe l'ennui en jouant à cache-cache dans les caves et découvre deux cadavres momifiés. Leur présence pourrait bien remonter aux années 1970 et à la mise en service d'un système de chauffage urbain. Mais qui sont ces hommes ? Et comment sont-ils arrivés là ? La police n'a pas l'air pressée d'enquêter. Car ni les flics ni les édiles locaux n'ont vraiment intérêt à voir remonter à la surface de vieilles affaires mal enterrées qui pourraient déstabiliser certaines ambitions actuelles...