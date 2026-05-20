Intelligences artificielles : de la théorie à la pratique - 2e éd.

En à peine cinq ans, la révolution des intelligences artificielles a déjà impacté tous les domaines de nos existences. Loin des "simples" championnes d'échecs et de go de leurs débuts, elles gagnent chaque jour en complexité et nous offrent des perspectives spectaculaires : auxiliaires médicales, industrielles ou domestiques, assistantes intuitives, voire coachs ou enseignantes. Comment sont-elles conçues et comment fonctionnent-elles ? Leur potentiel est-il illimité ? Pouvons-nous leur faire confiance ? Dans cet ouvrage, trois spécialistes vous proposent une synthèse scientifique accessible à tous, novices ou initiés, curieux de comprendre l'état actuel et les développements futurs des IA. - Découvrez les méthodes utilisées en IA, les principes de l'apprentissage machine (machine learning) et les modèles probabilistes, neuronaux et génératifs. - Explorez les domaines d'application des IA avec des exemples concrets de leur utilisation, notamment pour la santé, la vision par ordinateur, la robotique, la parole et l'éducation. - Saisissez les enjeux associés aux IA, leurs perspectives et leurs limites, les questions éthiques, sociales et juridiques qu'elles soulèvent, ou encore leurs impacts économiques et politiques. La rapidité de l'innovation technologique et de l'adoption des IA rend indispensable cette 2eédition, qui s'enrichit notamment de nouveaux chapitres sur les modèles d'IA génératives et les LLM, sur les enjeux liés à leur alimentation en données, ou aux applications éducatives de l'IA. Lisez ce livre et pénétrez l'univers fascinant des IA comme elles ont conquis le nôtre.