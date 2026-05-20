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Assistant médico-administratif

Martine Daigneau, Clothilde Poppe

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Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves du concours d'assistant médico-administratif - branche secrétariat médical (concours externe et interne - Catégorie B). Toutes les épreuves : - Cas pratique avec mise en situation à partir d'un dossier traitant d'une problématique sur le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives. - Questions à réponse courte (QRC) portant sur l'organisation du système de santé et les droits des malades. - Entretien avec le jury. La préparation pas à pas pour réussir : - Les infos utiles : tout ce qu'il faut savoir de l'inscription au jour J. - Le rétroplanning de révision : des conseils pour vous guider. - Les connaissances : tout le cours à maîtriser sous forme de fiches synthétiques. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie pour progresser. - Les entraînements : des QCM, exercices, mots croisés et 7 sujets d'annales corrigés pour s'évaluer. - Les PLUS offerts : un sujet inédit corrigé et des schémas de révision à télécharger sur dunod. com.

Par Martine Daigneau, Clothilde Poppe
Chez Dunod

|

Auteur

Martine Daigneau, Clothilde Poppe

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

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Assistant médico-administratif

Martine Daigneau, Clothilde Poppe

Paru le 20/05/2026

272 pages

Dunod

23,00 €

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Scannez le code barre 9782100892761
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