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Running, trail : objectif zéro blessure

Jacques Pruvost

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La nouvelle édition du guide de référence de prévention des blessures du coureur. Objectif zéro blessure s'adresse à l'immense majorité des coureurs, à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent pratiquer régulièrement tout en limitant l'impact négatif sur leur corps, depuis le coureur loisir jusqu'au compétiteur très longue distance. Les petites gênes, les douleurs chroniques ou encore les blessures récurrentes ne sont pas une fatalité. Cet ouvrage va vous apprendre à les repérer, les décrypter et à mettre en place des outils de prévention. Ecrit par une équipe pluridisciplinaire de soignants qui travaillent au quotidien avec les meilleurs athlètes français, il dresse un inventaire de l'ensemble des pathologies du coureur et de leur prise en charge. Avec Objectif zéro blessure, préservez-vous des blessures à court, moyen et long terme !

Par Jacques Pruvost
Chez Editions du Chemin des Crêtes

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Auteur

Jacques Pruvost

Editeur

Editions du Chemin des Crêtes

Genre

Course à pieds

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Running, trail : objectif zéro blessure

Jacques Pruvost

Paru le 15/04/2026

Editions du Chemin des Crêtes

24,00 €

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Scannez le code barre 9791095743774
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