Immersive Learning : comment (bien) faire ?

Comment faire passer l'immersive learning de la curiosité technologique au succès stratégique ? Comment concevoir des expériences VR qui permettent le développement de compétences ? Comment déployer un dispositif immersif rentable et pérenne ? Innovante et spectaculaire, la VR est si enthousiasmante qu'il est tentant de l'intégrer à toutes les formations. Pour qu'immersive learning rime avec performance, il est néanmoins indispensable d'élaborer un projet pédagogique complet qui met la technologie au service de l'expérience globale de l'apprenant. Clément Cahagne vous propose un plan d'action rapide et opérationnel pour intégrer intelligemment et sans effet gadget la VR au coeur de formations solides, mesurables et rentables. Méthodes, modèles et applications concrètes y sont complétés par des avis et retours d'expérience d'experts et de nombreuses ressources en ligne. Plaçant l'ingénieur pédagogique en chef d'orchestre, ce guide accessible intéressera tous les professionnels impliqués de la conception d'une formationà l'évaluation de son efficacité. Préface d'Alain Goudey, directeur général adjoint en charge du numérique, NEOMA Business School.