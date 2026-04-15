Je vais aller mieux

Le livre qui accompagne toutes celles et tous ceux qui souffrent d'anxiété pour réussir à la vaincre au quotidien. " L'anxiété et le mal-être sont des choses qui te pourrissent la vie. Tu imagines le pire dans chaque situation, tu ressasses le passé, tu appréhendes le futur, tu déprimes... Bref, tu ne te sens jamais serein(e), alors que tu rêverais d'être heureux(se) comme les autres. " Dans ce livre, Capucine Marc invite les lecteurs à apprivoiser leurs émotions et à se reconnecter à eux-mêmes. Véritable guide pratique, nous sommes invités à l'introspection, au fil de conseils et d'interrogations, pour définir ce qui nous empêche d'atteindre un mieux-être. Prise de conscience de nos émotions et reconnexion avec soi-même sont les maîtres-mots de cet ouvrage. Chaque page nous incite à réfléchir, écrire puis agir pour améliorer notre quotidien. C'est un véritable outil de transformation, pour atteindre la sérénité et la confiance en soi, qui redonne l'envie de croire que tout ira mieux.