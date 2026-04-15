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#Essais

Je vais aller mieux

Capucine Marc

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Le livre qui accompagne toutes celles et tous ceux qui souffrent d'anxiété pour réussir à la vaincre au quotidien. " L'anxiété et le mal-être sont des choses qui te pourrissent la vie. Tu imagines le pire dans chaque situation, tu ressasses le passé, tu appréhendes le futur, tu déprimes... Bref, tu ne te sens jamais serein(e), alors que tu rêverais d'être heureux(se) comme les autres. " Dans ce livre, Capucine Marc invite les lecteurs à apprivoiser leurs émotions et à se reconnecter à eux-mêmes. Véritable guide pratique, nous sommes invités à l'introspection, au fil de conseils et d'interrogations, pour définir ce qui nous empêche d'atteindre un mieux-être. Prise de conscience de nos émotions et reconnexion avec soi-même sont les maîtres-mots de cet ouvrage. Chaque page nous incite à réfléchir, écrire puis agir pour améliorer notre quotidien. C'est un véritable outil de transformation, pour atteindre la sérénité et la confiance en soi, qui redonne l'envie de croire que tout ira mieux.

Par Capucine Marc
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Capucine Marc

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Gestion des émotions

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Je vais aller mieux

Capucine Marc

Paru le 15/04/2026

196 pages

Hugo et Compagnie

17,95 €

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Scannez le code barre 9791042905071
9791042905071
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