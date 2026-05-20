Subjectivités et environnements numériques

Le virtuel, devenu omniprésent dans notre époque contemporaine, bouleverse et interroge nos modes de vie au quotidien, de même que notre identité et notre rapport au monde. Cet ouvrage explore les enjeux des nouvelles technologies à l'ère de l'hypermodernité, pour une meilleure compréhension de ses effets sur la vie psychique. En quoi le "virtuel" , à travers ses différentes formes, transforme-t-il nos façons de penser, de créer, de souffrir et de soigner ? Comment l'humain évolue-t-il dans un monde de plus en plus façonné par les nouvelles technologies ? Comment penser la place des outils techniques et numériques dans les dispositifs de soin et quelles en sont les spécificités thérapeutiques ? A partir des contributions de 17 enseignants-chercheurs et/ou cliniciens, ce livre dresse un panorama des grandes problématiques soulevées par les nouvelles technologies et examine leurs impacts sur l'individu, dans la culture, le quotidien et dans le champ du soin.