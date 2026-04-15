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#Roman francophone

L'Ogre et le Chardon

Alexiane Thill

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Riamh, m'eudail... A jamais, mon amour... Et si les clans d'Ecosse n'avaient jamais disparu ? Et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde ? Quand Phèdre arrive à Edimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans ce monde de clans et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par le fougueux et irascible Caleb, chef du clan MacCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir...

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Ogre et le Chardon

Alexiane Thill

Paru le 15/04/2026

747 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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