Lorsque Vladimir Jankélévitch prononce à la Sorbonne un cours sur "L'Immédiat", en 1959-1960, le contexte est déjà celui d'une époque où les médiations, les étapes et les obstacles, qui nourrissent le mystère, tendent à être supplantés au profit de ce qui se donne sans délai. A rebours de cette tendance, le philosophe pense la fécondité de la lenteur et des détours, pour explorer les différentes facettes de l'immédiat : l'accès immédiat à autrui ou à la vérité est-il possible ? Est-il seulement souhaitable ? Relisant Platon ou Pascal, il donne une leçon magistrale sur le temps et sur l'essence même de la philosophie, définie comme une approche du monde tantôt patiente, tantôt fulgurante. Ce volume, fidèle au style du professeur unique que fut Jankélévitch, est une extraordinaire introduction à sa philosophie. Il est préfacé par Françoise Schwab, ancienne étudiante qui assista à ce cours ; éditrice de ses oeuvres posthumes, elle a écrit sa biographie, Vladimir Jankélévitch. Le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi (2023).