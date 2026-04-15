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Feeding Ghosts

Tessa Hulls

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Sa grand-mère et sa mère, persécutées par le régime maoïste, avaient quitté Shanghai pour Hong Kong, puis Hong Kong pour les Etats-Unis. Issue de cette immigration chinoise, Tessa, née américaine, a grandi au sein d'un foyer marqué par le poids du traumatisme. Pour échapper à cet environnement étou­ffant, elle prend la route et parcourt le monde. Mais elle réalise vite que ses voyages relèvent moins de la liberté que de la fuite. C'est alors qu'elle revient sur les traces de son passé pour a­ffronter l'histoire qui a façonné sa famille.

Par Tessa Hulls
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Tessa Hulls

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Historique

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Feeding Ghosts

Tessa Hulls trad. Ludivine Bouton-Kelly

Paru le 15/04/2026

398 pages

Sarbacane Editions

28,00 €

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Scannez le code barre 9791040808145
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