Feeding Ghosts

Sa grand-mère et sa mère, persécutées par le régime maoïste, avaient quitté Shanghai pour Hong Kong, puis Hong Kong pour les Etats-Unis. Issue de cette immigration chinoise, Tessa, née américaine, a grandi au sein d'un foyer marqué par le poids du traumatisme. Pour échapper à cet environnement étou­ffant, elle prend la route et parcourt le monde. Mais elle réalise vite que ses voyages relèvent moins de la liberté que de la fuite. C'est alors qu'elle revient sur les traces de son passé pour a­ffronter l'histoire qui a façonné sa famille.