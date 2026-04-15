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Le rubis portail

Matthew Manning, Jon Sommariva, Matthew-K Manning

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Une moitié d'Avengers peut-elle vraiment faire le travail d'une équipe complète ? Lorsque Thor, Captain Marvel et le Docteur Strange disparaissent mystérieusement, le reste de l'équipe part à leur recherche. Qui a pu orchestrer un enlèvement d'une telle ampleur ? Nouvelle édition de ces aventures pensées pour un jeune public, mettant en scène une équipe d'Avengers au casting XXL. Une grande partie des héros de l'univers Marvel répondent présents dans ces récits très accessibles, parfaits pour découvrir l'équipe la plus célèbre du monde des super-héros.

Par Matthew Manning, Jon Sommariva, Matthew-K Manning
Chez Panini comics

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Auteur

Matthew Manning, Jon Sommariva, Matthew-K Manning

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Le rubis portail

Matthew Manning, Jon Sommariva, Matthew-K Manning trad. Laurence Bélingard

Paru le 15/04/2026

72 pages

Panini comics

11,98 €

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