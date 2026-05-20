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#Roman francophone

Seul l'espoir apaise la douleur

Simone Veil

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Mai 2006. Pour l'INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, face caméra, Simone Veil déroule le film de sa vie. Elle livre le récit bouleversant de son arrestation, de sa déportation aux côtés de sa mère et de sa soeur, et de l'épreuve indicible de la "marche de la mort". Dans ce témoignage d'une intensité rare, elle transmet bien plus qu'un récit : une mémoire vivante, fragile et essentielle. Un texte accessible et lucide pour comprendre l'histoire et le devoir de ne pas oublier. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Etudier l'oeuvre - Une femme, des valeurs et un engagement - Sujet d'entraînement au brevet - Commentaire guidé GROUPEMENTS DE TEXTES - Témoigner de la Shoah - L'enfant dans la guerre.

Par Simone Veil
Chez Flammarion

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Auteur

Simone Veil

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

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Seul l'espoir apaise la douleur

Simone Veil

Paru le 20/05/2026

224 pages

Flammarion

5,40 €

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Scannez le code barre 9782080473219
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