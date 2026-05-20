Seul l'espoir apaise la douleur

Mai 2006. Pour l'INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, face caméra, Simone Veil déroule le film de sa vie. Elle livre le récit bouleversant de son arrestation, de sa déportation aux côtés de sa mère et de sa soeur, et de l'épreuve indicible de la "marche de la mort". Dans ce témoignage d'une intensité rare, elle transmet bien plus qu'un récit : une mémoire vivante, fragile et essentielle. Un texte accessible et lucide pour comprendre l'histoire et le devoir de ne pas oublier. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Etudier l'oeuvre - Une femme, des valeurs et un engagement - Sujet d'entraînement au brevet - Commentaire guidé GROUPEMENTS DE TEXTES - Témoigner de la Shoah - L'enfant dans la guerre.