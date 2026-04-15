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La variante du dragon

Christophe Lambert

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Washington, 1943. Markus, vingt ans, Juif né en Allemagne émigré aux USA, souhaite se venger des nazis qui ont décimé sa famille. Il s'est donc engagé volontairement dans l'armée américaine et attend d'être envoyé en Europe. Mais l'état-major a un autre projet pour lui : l'envoyer comme interrogateur dans un camp de prisonniers où sont retenus des hauts-dignitaires allemands. Là-bas, l'officier Hans Reinhardt refuse de parler. On a tout essayé mais rien ne fonctionne. Apparemment, il n'a qu'une seule passion dans la vie, en dehors de son Führer bien aimé : les échecs... Cette même passion qui habite Markus depuis son enfance. A contrecoeur, le garçon accepte la mission. Un thriller historique haletant Une intrigue passionnante, qui mêle le contexte de la seconde guerre mondiale, vue depuis les Etats-Unis, la confrontation entre un jeune juif et un nazi, et une réflexion sur les stratégies du jeu d'échecs au regard des relations humaines... Une plongée dans le monde des échecs Des reproductions de plateau permettent de suivre au coup par coup la guerre psychologique que se livrent Markus et Hans Reinhardt durant leurs parties d'échecs.

Par Christophe Lambert
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Christophe Lambert

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Suspense

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La variante du dragon

Christophe Lambert

Paru le 15/04/2026

384 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

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