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#Album jeunesse

Broceliande la forêt magique

Luc Turlan

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Les amis de la ferme sont invités en Bretagne chez une tante de Crapoto. Elle a préparé une pâte à crêpes qui doit reposer quand une hermine frappe à la fenêtre. Celle-ci est rayée comme un zèbre et explique que les animaux de la forêt de Brocéliande sont touchés par un mal étrange. Les amis la suivent et croisent successivement un lapin avec une queue de renard, un cerf avec des fruits dans ses bois, un hibou qui fait coin-coin... bref... En effet quelque chose ne va pas. Sur les conseils de la tante du petit cochon les amis décident d'aller trouver Merlin qui habite une maison au coeur de la forêt. Celui-ci comprend tout de suite ce qui se passe. Sa baguette magique a disparu et c'est sûrement un korrigan qui joue avec. Mais ceux-ci sont très malins et difficiles à trouver.

Par Luc Turlan
Chez La Geste

|

Auteur

Luc Turlan

Editeur

La Geste

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Broceliande la forêt magique

Luc Turlan

Paru le 15/04/2026

40 pages

La Geste

14,00 €

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Scannez le code barre 9791035330958
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