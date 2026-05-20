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Boules de poils

Southern Lotus

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Par Southern Lotus Plongez dans l'univers de ces petites boules de poils ! Balade à vélo, baignade, balançoire, préparation du goûter... ces animaux trop mignons vous feront craquer dans leurs activités quotidiennes. Choisissez vos couleurs et vos effets et découvrez un monde 100% cozy ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Southern Lotus
Chez Hachette

|

Auteur

Southern Lotus

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Boules de poils

Southern Lotus

Paru le 20/05/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017378488
9782017378488
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