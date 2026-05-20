Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Mafia Institute

Moress Ness, Ness Moress

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle voulait la paix. Il ne connaît que la guerre. Plume Spencer n'a jamais eu le choix. A dix-huit ans, hypersensible et brisée par un père violent, elle est contrainte d'intégrer la plus redoutée des académies criminelles. Entre cours de manipulation, missions meurtrières et nuits glaciales, un seul objectif : s'endurcir... ou mourir. Mais son pire cauchemar prend forme lorsqu'elle découvre son binôme : Alex Bradford. Froid, arrogant, impitoyable... et héritier de la famille rivale qui a plongé sa mère dans le coma. Entre eux, la haine est une règle. Pourtant, derrière les menaces et les provocations, une tension inattendue s'installe. Une attirance dangereuse, interdite, qui pourrait bien les mener à leur perte. Dans un monde où la loyauté se paie par le sang et où la faiblesse est une condamnation, Plume se bat sans armure, avec pour seule force ce qu'elle refuse d'abandonner : son humanité. Attention, cette histoire est un drame romantique dont l'issue sera tragique.

Par Moress Ness, Ness Moress
Chez Hachette

|

Auteur

Moress Ness, Ness Moress

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mafia Institute par Moress Ness, Ness Moress

Commenter ce livre

 

Mafia Institute

Moress Ness, Ness Moress

Paru le 20/05/2026

715 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017375500
9782017375500
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.