Mafia Institute

Elle voulait la paix. Il ne connaît que la guerre. Plume Spencer n'a jamais eu le choix. A dix-huit ans, hypersensible et brisée par un père violent, elle est contrainte d'intégrer la plus redoutée des académies criminelles. Entre cours de manipulation, missions meurtrières et nuits glaciales, un seul objectif : s'endurcir... ou mourir. Mais son pire cauchemar prend forme lorsqu'elle découvre son binôme : Alex Bradford. Froid, arrogant, impitoyable... et héritier de la famille rivale qui a plongé sa mère dans le coma. Entre eux, la haine est une règle. Pourtant, derrière les menaces et les provocations, une tension inattendue s'installe. Une attirance dangereuse, interdite, qui pourrait bien les mener à leur perte. Dans un monde où la loyauté se paie par le sang et où la faiblesse est une condamnation, Plume se bat sans armure, avec pour seule force ce qu'elle refuse d'abandonner : son humanité. Attention, cette histoire est un drame romantique dont l'issue sera tragique.