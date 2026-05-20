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Normandie 2026-2027 Un Grand Week-end

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Vivez un séjour inoubliable en Normandie grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, profitez des balades et des activités de plein air... - Des expériences uniques et des activités originales : bouquiner dans un volcan, parcourir la plage au trot attelé à Cabourg, jouer au paléontologue sur les falaises des Vaches Noires, résoudre des énigmes dans un donjon à Rouen, découvrir les plages du débarquement en parapente, revivre l'arrivée des drakkars à la Cité immersive Vikings ... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par notre autrice : notre top artisanat, nos boutiques gourmandes préférées, les plus belles terrasses en bord de mer, les meilleurs cafés... - Quatre propositions de week-ends dans les plus belles régions normandes : celles de Rouen, du Havre, de Caen et du Mont-Saint-Michel, ainsi que de nombreuses idées pour prolonger son séjour. Et toujours : les plus beaux spots pour se baigner ! - Toutes les infos pratiques pour chaque région. - Un plan par visite avec toutes les adresses localisées.

Par Collectif
Chez Hachette

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Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Normandie 2026-2027 Un Grand Week-end

Collectif

Paru le 27/05/2026

224 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017368304
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