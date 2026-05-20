Ma première histoire des 101 Dalmatiens

La nouvelle collection d'histoires des films Disney racontées aux tout-petits ! - L'histoire du film réécrite et adaptée aux moins de 3 ans. - Des illustrations Disney Baby modernes et colorées. - Une maquette épurée, avec des pages indéchirables, parfaites pour les bébés. Dès 12 mois. Résumé : Pongo et Perdita, un couple de dalmatiens, sont les heureux parents de quinze adorables chiots. Mais leur bonheur est perturbé par l'abominable Cruella d'Enfer qui convoite les bébés pour s'en faire un manteau de fourrure. Un soir, alors que Pongo et Perdita sont en balade, elle envoie ses hommes de main enlever les chiots...