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#Album jeunesse

Ma première histoire des 101 Dalmatiens

Walt Disney, Disney

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La nouvelle collection d'histoires des films Disney racontées aux tout-petits ! - L'histoire du film réécrite et adaptée aux moins de 3 ans. - Des illustrations Disney Baby modernes et colorées. - Une maquette épurée, avec des pages indéchirables, parfaites pour les bébés. Dès 12 mois. Résumé : Pongo et Perdita, un couple de dalmatiens, sont les heureux parents de quinze adorables chiots. Mais leur bonheur est perturbé par l'abominable Cruella d'Enfer qui convoite les bébés pour s'en faire un manteau de fourrure. Un soir, alors que Pongo et Perdita sont en balade, elle envoie ses hommes de main enlever les chiots...

Par Walt Disney, Disney
Chez Hachette

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Auteur

Walt Disney, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Ma première histoire des 101 Dalmatiens

Walt Disney, Disney

Paru le 20/05/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017367109
9782017367109
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