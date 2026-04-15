Dans la gueule du loup

Après un séjour rempli d'émotion chez sa tante, Maélie revient chez elle. Elle n'a pas obtenu de réponses à toutes ses questions, mais elle sait que très bientôt, elle en saura plus sur l'identité de son père. En effet, dans ses bagages, elle a ramené des cassettes. Des cassettes sur lesquelles la voix de sa mère a été enregistrée. Des cassettes où la vérité lui est enfin dévoilée. Maélie aura-t-elle le courage d'écouter ces enregistrements jusqu'au bout ? Affronter le passé peut parfois être très effrayant...