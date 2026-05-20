Magic Stickers - Céleste

Un magnifique sticker book pour créer, rêver et manifester. Ce livre est un magnifique recueil de stickers imaginés dans l'univers onirique et poétique d'André Sanchez, artiste reconnu pour ses compositions visuelles uniques. Parfait pour embellir tous vos projets créatifs (journaling, collages, scrapbooking, cadeaux personnalisés, etc.) ce sticker book offre 184 pages de motifs inspirés des énergies céleste pour apporter une dimension unique à chaque création. Chaque sticker est une petite oeuvre d'art et fait de ce livre un support d'inspiration original et unique pour toutes vos créations.