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Magic Stickers - Nature

André Sanchez

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Un magnifique sticker book pour semer la créativité. Ce livre est un superbe recueil de stickers conçus dans l'univers onirique et profondément poétique d'André Sanchez, artiste reconnu pour ses créations visuelles singulières. Idéal pour accompagner tous vos projets créatifs (journaling, collages, scrapbooking, cadeaux personnalisés, etc.) ce sticker book propose 184 pages remplies de motifs inspirés de la nature : feuillages, créatures sylvestres, fleurs mystiques, animaux oniriques... Chaque sticker offre une esthétique originale, élégante et inspirante. Un véritable trésor pour celles et ceux qui veulent donner une âme à leurs créations

Par André Sanchez
Chez Hachette

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Auteur

André Sanchez

Editeur

Hachette

Genre

Scrapbooking

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Magic Stickers - Nature

André Sanchez

Paru le 10/06/2026

184 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017342953
9782017342953
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