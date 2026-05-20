Magic Stickers - Nature

Un magnifique sticker book pour semer la créativité. Ce livre est un superbe recueil de stickers conçus dans l'univers onirique et profondément poétique d'André Sanchez, artiste reconnu pour ses créations visuelles singulières. Idéal pour accompagner tous vos projets créatifs (journaling, collages, scrapbooking, cadeaux personnalisés, etc.) ce sticker book propose 184 pages remplies de motifs inspirés de la nature : feuillages, créatures sylvestres, fleurs mystiques, animaux oniriques... Chaque sticker offre une esthétique originale, élégante et inspirante. Un véritable trésor pour celles et ceux qui veulent donner une âme à leurs créations