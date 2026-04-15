En 1826, hormis une vingtaine d'agriculteurs, la partie occidentale de la ville de Fribourg est quasiment vide d'habitants. Aussi des congrégations religieuses s'établissent dans ce lieu calme. Puis la bourgeoisie de la capitale jouera un rôle important en vendant des terrains aux futurs habitants. Le premier quartier à en bénéficier dès 1919 est Miséricorde, qui sera bientôt doté d'un site universitaire. Le relais de la croissance passe ensuite aux Champs-des-Fontaines, près du lieudit Au Jura. Le quartier du même nom croît très rapidement (1945-1965). Celui de Torry complète les lieux (1965-1990). Comment ce grand quartier s'est-il constitué? Comment vécurent ses premiers habitants ? Pour le découvrir, l'auteur a eu accès aux sources communales, mais aussi à celles de l'association du quartier. Il a sollicité les seniors, témoins de l'évolution du quartier. Il s'est enfin interrogé sur le nom des rues du quartier.