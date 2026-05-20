Lectures de voyage Guides Bleus - Carmen

Le Guide Bleu vous accompagne en Andalousie avec cette nouvelle de Prosper Mérimée complétée d'articles pour éclairer votre voyage. Dans cette oeuvre captivante qui a profondément influencé la littérature et la culture populaires, Mérimée explore les méandres d'une relation passionnelle tumultueuse entre Carmen, une Gitane séduisante et libre d'esprit, et José Navarro, un ancien soldat devenu contrebandier. Il déconstruit les stéréotypes romantiques en présentant une femme affranchie des conventions et un homme consumé par une passion qui le conduira à sa perte. S'y entremêlent les thèmes de la fatalité, de la liberté, de la transgression sociale et de l'amour destructeur. Ce court roman nous fait voyager dans l'Andalousie du XIXe siècle - de Séville à Cordoue, de Montilla aux montagnes de Cabra -, celle que Mérimée a découverte lors de ses voyages dans cette région du sud de l'Espagne, pour laquelle il a eu un véritable coup de foudre. Le récit de Prosper Mérimée est augmenté de compléments pour contextualiser l'oeuvre et en apprendre plus sur l'Andalousie d'hier et d'aujourd'hui : - une préface rédigée par l'auteur du Guide Bleu Andalousie ; - une carte des lieux et sites évoqués dans le roman ; - un itinéraire sur les pas de Carmen à Séville ; - des articles sur les cultures andalouse et gitane ; - des photos anciennes de l'Andalousie, confrontées à des photos actuelles ; - une bibliographie commentée, accompagnée d'idées de podcasts et de documentaires.