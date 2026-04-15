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L'humanité, chemin vers Dieu

Jean-Raphaël Walker

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L'homme a pour vocation d'être enfant de Dieu, cette adoption divine étant le but ultime de sa vie. La vie est le chemin pour répondre à cet appel. L'humanité est riche et complexe, marquée par le péché originel qui a compliqué cette nature. Etre pleinement humain, c'est accueillir l'unité voulue par Dieu, ordonnant toutes nos dimensions. L'homme est corps et âme, doté de facultés sensibles (passions) et spirituelles (mémoire, intelligence, volonté). La vertu, humaine (prudence, justice, force, tempérance) et théologale (foi, espérance, charité), oriente vers le bien... En 14 chapitres, ce manuel d'anthropologie humaine fait la synthèse des connaissances biologiques, psychologiques et théologiques, les fait dialoguer et se compléter, pour aider l'homme à mieux se connaître et grandir en humanité jusqu'à la rencontre ultime.

Par Jean-Raphaël Walker
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Jean-Raphaël Walker

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Prière et spiritualité

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L'humanité, chemin vers Dieu

Jean-Raphaël Walker

Paru le 15/04/2026

256 pages

Editions du Carmel

22,50 €

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