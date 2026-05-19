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Emile Terroine et les Juifs spoliés

Altar Sylvie, Sylvie Altar

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Au coeur de ce combat se trouve Emile Terroine (1882-1976). Scientifique reconnu, résistant et républicain engagé, il devient l'un des artisans majeurs de la politique de restitution des biens spoliés. Depuis Lyon, dans les premiers mois de la Libération, puis à l'échelle nationale, il organise la restitution aux familles juives, affrontant inerties administratives et résistances de l'après-guerre. Fondé sur des archives inédites, ce livre éclaire une page encore méconnue de l'histoire de la Libération : le combat pour réparer la spoliation des Juifs de France — une politique dont les effets se prolongent jusqu'à aujourd'hui.

Par Altar Sylvie, Sylvie Altar
Chez Tirésias

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Auteur

Altar Sylvie, Sylvie Altar

Editeur

Tirésias

Genre

Ouvrages généraux

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Emile Terroine et les Juifs spoliés

Altar Sylvie, Sylvie Altar

Paru le 19/05/2026

Tirésias

20,00 €

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9791096930302
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