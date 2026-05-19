Emile Terroine et les Juifs spoliés

Au coeur de ce combat se trouve Emile Terroine (1882-1976). Scientifique reconnu, résistant et républicain engagé, il devient l'un des artisans majeurs de la politique de restitution des biens spoliés. Depuis Lyon, dans les premiers mois de la Libération, puis à l'échelle nationale, il organise la restitution aux familles juives, affrontant inerties administratives et résistances de l'après-guerre. Fondé sur des archives inédites, ce livre éclaire une page encore méconnue de l'histoire de la Libération : le combat pour réparer la spoliation des Juifs de France — une politique dont les effets se prolongent jusqu'à aujourd'hui.