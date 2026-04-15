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Nodame Cantabile Tome 11

Tomoko Ninomiya

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Chiaki se concentre sur ses répétitions avec Rui avant le concert. A sa grande surprise, son jeu est exactement celui dont il rêvait... Mais cela ne fait qu'accentuer le fait qu'il espérait pouvoir un jour entendre Nodame jouer ainsi sous sa direction... Cette dernière, au prix d'un énorme effort, a de son côté enfin convaincu M. Auclair de la laisser participer à un concours. Elle subit cependant un sacré choc en découvrant qu'il donne également des leçons à sa grande rivale. Quelle sera sa réaction en assistant au concert de Rui et Chiaki ? !

Par Tomoko Ninomiya
Chez Pika Edition

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Auteur

Tomoko Ninomiya

Editeur

Pika Edition

Genre

Josei/femme

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Nodame Cantabile Tome 11

Tomoko Ninomiya trad. Marie-Saskia Raynal

Paru le 15/04/2026

384 pages

Pika Edition

16,00 €

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Scannez le code barre 9782811684464
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