Dans les monts Dragoon, en Arizona, une patrouille militaire poursuit des Apaches chiricahuas rebelles. Ils sont menés par Tah-sa, un Apache arapaiva, membre de l'une des deux tribus en guerre contre l'autre. Dashiell " Dash " Fox, ancien éclaireur de Fort Smith et vieil ami de Ken Parker, désormais réengagé dans l'armée, tente en vain de négocier avec Chato, le chef chiricahua. Mais lorsque tout son peuple est rassemblé pour un transfert en train, Chato parvient à s'échapper.