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Apache

Berardi Giancarlo

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Dans les monts Dragoon, en Arizona, une patrouille militaire poursuit des Apaches chiricahuas rebelles. Ils sont menés par Tah-sa, un Apache arapaiva, membre de l'une des deux tribus en guerre contre l'autre. Dashiell " Dash " Fox, ancien éclaireur de Fort Smith et vieil ami de Ken Parker, désormais réengagé dans l'armée, tente en vain de négocier avec Chato, le chef chiricahua. Mais lorsque tout son peuple est rassemblé pour un transfert en train, Chato parvient à s'échapper.

Par Berardi Giancarlo
Chez Fordis books and pictures

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Auteur

Berardi Giancarlo

Editeur

Fordis books and pictures

Genre

Western

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Apache

Berardi Giancarlo

Paru le 19/05/2026

96 pages

Fordis books and pictures

23,00 €

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Scannez le code barre 9791095720812
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