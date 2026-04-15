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L'Oiseau dans la Bibliothèque

K. A. Linde

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Librement inspiré de La Belle et la Bête, ce roman sombre, piquant, mêlant romance et fantasy, est le choix parfait pour les fans de V. E. Schwab et de Leigh Bardugo. Elle a voulu s'en prendre à un monstre et maintenant, elle doit en payer le prix. Kierse, voleuse des rues, aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. La voici piégée dans une bibliothèque... avec un monstre. Elle ne peut ni s'enfuir, ni se cacher. Et cet homme - cet être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir - a parfaitement le droit de la tuer. En s'introduisant chez lui, Kierse a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Mais au lieu de la mettre à mort, Graves lui offre un choix : si elle dérobe pour lui un mystérieux artefact, il lui rendra sa liberté, et lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Kierse a toujours su qu'elle était différente. Qu'elle était plus douée, plus rapide que les autres humains, dotée d'un sixième sens pour le danger. Mais si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde. Un péril plus ancien que les légendes. Graves, par exemple. Ou peut-être Kierse elle-même... " Extraordinaire. " Rebecca Yarros, autrice de Fourth Wing " Une Fantasy de voleuse que les lecteurs trouveront difficile à lâcher. " Kirkus " Un monde intrigant peuplé de personnages moralement gris. " The Library Ladies

Par K. A. Linde
Chez Milady

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Auteur

K. A. Linde

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'Oiseau dans la Bibliothèque

K. A. Linde trad. Arnaud Demaegd

Paru le 15/04/2026

624 pages

Milady

8,95 €

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