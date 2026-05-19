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Witiko !

Stefano Fantelli, Moreno Burattini

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Zagor, Cico et leur ami trappeur Doc Lester enquêtent sur la disparition d'un groupe de soldats dans les montagnes pendant une tempête de neige. Après d'âpres recherches, les trois amis découvrent les cadavres des militaires en partie dévorés par les loups. Mais l'Esprit avec la Hache se rend compte de la présence, dans la zone de la tragédie, d'un être monstrueux, responsable d'autres morts tragiques. Les peaux-rouges d'un village voisin, où Zagor et ses compagnons sont hébergés, appellent la créature "Witiko", nom qu'ils donnent à un horrible démon de leurs légendes...

Par Stefano Fantelli, Moreno Burattini
Chez Fordis books and pictures

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Auteur

Stefano Fantelli, Moreno Burattini

Editeur

Fordis books and pictures

Genre

Western

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Witiko !

Stefano Fantelli, Moreno Burattini

Paru le 19/05/2026

128 pages

Fordis books and pictures

24,00 €

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