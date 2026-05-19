Zagor, Cico et leur ami trappeur Doc Lester enquêtent sur la disparition d'un groupe de soldats dans les montagnes pendant une tempête de neige. Après d'âpres recherches, les trois amis découvrent les cadavres des militaires en partie dévorés par les loups. Mais l'Esprit avec la Hache se rend compte de la présence, dans la zone de la tragédie, d'un être monstrueux, responsable d'autres morts tragiques. Les peaux-rouges d'un village voisin, où Zagor et ses compagnons sont hébergés, appellent la créature "Witiko", nom qu'ils donnent à un horrible démon de leurs légendes...