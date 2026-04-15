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#Roman francophone

Nos infinies insolences

Alfreda Enwy

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Marlow Scarlett est une battante, elle ne lâche jamais rien. Encore moins depuis l'horrible tragédie qui l'a frappée durant son adolescence. Un événement qui la maintient enchaînée à son passé. Aussi, malgré l'attirance qu'elle éprouve pour Asher, elle tait son désir, car il est tout ce qu'elle cherche à fuir. Lorsqu'elle se voit contrainte d'arrêter la boxe, le beau tatoueur y voit l'occasion de se rapprocher d'elle et de lui montrer que la provocation a du bon. Entre eux l'alchimie fait des étincelles, l'insolence crépite, mais lorsque le passé de l'un et de l'autre s'entrechoquent, tout menace d'exploser.

Par Alfreda Enwy
Chez Milady

|

Auteur

Alfreda Enwy

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

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Nos infinies insolences

Alfreda Enwy

Paru le 15/04/2026

408 pages

Milady

8,95 €

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Scannez le code barre 9782811220983
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