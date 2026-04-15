Nos infinies insolences

Marlow Scarlett est une battante, elle ne lâche jamais rien. Encore moins depuis l'horrible tragédie qui l'a frappée durant son adolescence. Un événement qui la maintient enchaînée à son passé. Aussi, malgré l'attirance qu'elle éprouve pour Asher, elle tait son désir, car il est tout ce qu'elle cherche à fuir. Lorsqu'elle se voit contrainte d'arrêter la boxe, le beau tatoueur y voit l'occasion de se rapprocher d'elle et de lui montrer que la provocation a du bon. Entre eux l'alchimie fait des étincelles, l'insolence crépite, mais lorsque le passé de l'un et de l'autre s'entrechoquent, tout menace d'exploser.