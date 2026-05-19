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Viscerale t.2 : la capture du corbeau

S. Okeanos

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Certains amours blessent. Le sien pourrait la tuer. Après deux mois de coma, Athenna se réveille dans une maison isolée au fond des bois. Son corps a guéri, mais son âme reste brisée : elle doit affronter la perte de celles qu'elle aimait, et l'emprise étouffante de Naya, gardienne dévouée... ou geôlière instable. Alors qu'elle tente de se reconstruire, l'équilibre fragile entre elles se fissure. Athenna finit par fuir, déterminée à échapper à ses fantômes. Mais la forêt n'est qu'un labyrinthe d'illusions et la vérité qui la poursuit est plus sombre qu'elle ne l'imagine. Tandis que Naya perd pied, glissant à nouveau vers la violence qui ronge son âme, Athenna comprend que certains liens ne protègent pas : ils emprisonnent. Entre amour toxique, loyautés déchirées et menaces grandissantes, Athenna n'a plus le choix. Pour sauver ce qui lui reste, elle devra affronter ce qui l'attire autant que ce qui la détruit et prendre une décision qui pourrait tout faire basculer... "Vicérale : la capture du corbeau" fait suite à la dark romance haletante "Viscérale : la traque du corbeau" Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.

Par S. Okeanos
Chez Happily Ever After

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Auteur

S. Okeanos

Editeur

Happily Ever After

Genre

Suspense romantique

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Viscerale t.2 : la capture du corbeau

S. Okeanos

Paru le 25/06/2026

400 pages

Happily Ever After

20,90 €

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Scannez le code barre 9782488791052
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