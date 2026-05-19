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Les mazian : i ae une famille dans la tourmente de la revolution

Ardhuin Marie

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Paris, 1787-1789. A l'aube de la Révolution française, la famille Mazian voit son quotidien bouleversé par l'effondrement de l'Ancien Régime. Tandis que les prix du pain flambent et que les foules s'assemblent au Faubourg Saint-Antoine, Etienne Mazian participe aux Etats généraux, signe le Serment du Jeu de Paume et s'engage dans les débats qui agitent la capitale. Autour de lui, Paris s'embrase : colère populaire, révoltes paysannes, premières lois nouvelles, montée des clubs politiques et chute de la Bastille. Dans ce tumulte, les Mazian tentent de survivre : Chloé étudie en secret, Diane affronte la violence des campagnes, Pauline ouvre une école, Charles-Victor se lance dans la production d'indiennes de coton et Cal rejoint l'armée. Entre espoirs, dangers et divisions, leur destin se confond avec celui d'un pays en pleine mutation. Une fresque vibrante et incarnée au coeur du Paris révolutionnaire.

Par Ardhuin Marie
Chez Editions Complicités

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Auteur

Ardhuin Marie

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

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Les mazian : i ae une famille dans la tourmente de la revolution

Ardhuin Marie

Paru le 19/05/2026

280 pages

Editions Complicités

25,00 €

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