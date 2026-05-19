Les mazian : i ae une famille dans la tourmente de la revolution

Paris, 1787-1789. A l'aube de la Révolution française, la famille Mazian voit son quotidien bouleversé par l'effondrement de l'Ancien Régime. Tandis que les prix du pain flambent et que les foules s'assemblent au Faubourg Saint-Antoine, Etienne Mazian participe aux Etats généraux, signe le Serment du Jeu de Paume et s'engage dans les débats qui agitent la capitale. Autour de lui, Paris s'embrase : colère populaire, révoltes paysannes, premières lois nouvelles, montée des clubs politiques et chute de la Bastille. Dans ce tumulte, les Mazian tentent de survivre : Chloé étudie en secret, Diane affronte la violence des campagnes, Pauline ouvre une école, Charles-Victor se lance dans la production d'indiennes de coton et Cal rejoint l'armée. Entre espoirs, dangers et divisions, leur destin se confond avec celui d'un pays en pleine mutation. Une fresque vibrante et incarnée au coeur du Paris révolutionnaire.