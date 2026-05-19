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Le chocolatier de bayonne : ii ae le poids des secrets

Andrieux Michele

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En cette année 1813, alors que les armées napoléoniennes battent en retraite, Bayonne vit sous la menace du siège anglais. Dans son atelier, Guilhem Mendes, maître chocolatier fidèle à la tradition familiale, tente de préserver son héritage face aux pénuries, aux trahisons et aux rumeurs de défaite. Mais la tourmente de l'Histoire réveille aussi les blessures du passé : secrets de famille, lettres venues d'Amérique, vérités enfouies depuis des années... Entre soubresauts politiques, amours contrariées et quête des origines, le destin des Mendes vacille, emporté par les vents du changement. De Bayonne à Buenos-Aires, du cacao aux souvenirs, chacun devra affronter le poids des secrets pour espérer retrouver la paix. Avec ce roman historique riche en émotions et en rebondissements, Michèle Andrieux poursuit la grande saga familiale du Chocolatier de Bayonne, mêlant Histoire, passion et mémoire artisanale.

Par Andrieux Michele
Chez Editions Complicités

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Auteur

Andrieux Michele

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

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Le chocolatier de bayonne : ii ae le poids des secrets

Andrieux Michele

Paru le 19/05/2026

210 pages

Editions Complicités

19,00 €

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