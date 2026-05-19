Serious games

A 20 ans, Aelya était la hackeuse informatique la plus performante du milieu. Mais lorsque Morgan, son mentor en amour et en piratage, l'abandonne, enceinte, aux mains de la justice, elle n'a pas d'autre choix que de l'oublier et de se ranger. Huit ans plus tard, Aelya est parvenue à concilier sa vie de maman célibataire et d'experte en cybersécurité. Les hommes ? Ils ne font qu'un passage éclair dans son lit, jamais dans sa vie. A moins qu'Edme Guipel, cet avocat qu'elle vient de rencontrer, ne remette en question sa ligne de conduite. Entre eux, l'attirance est évidente, le rapprochement aussi, et Aelya est cette fois prête à se laisser de nouveau aller à l'amour. Sauf que c'est précisément ce moment qu'a choisi son ex pour refaire surface, avec la ferme intention de récupérer Aelya et sa fille. Entre désir et manipulation, Aelya va devoir redéfinir les règles du jeu si elle veut remporter la plus grosse partie de sa vie. Mais est-elle certaine d'avoir toutes les cartes en main... ?