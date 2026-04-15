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#Roman francophone

N.P.

Banana Yoshimoto

ActuaLitté
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Voix emblématique de la littérature japonaise contemporaine, héritière de Kawabata et de Murakami, Banana Yoshimoto s'impose dès la parution de son premier roman, "Kitchen" (1988), écrit à vingt-quatre ans, qui lui vaut une renommée internationale et inaugure ce que la presse appellera la "Banana mania" : un engouement pour un univers fait de douceur mélancolique, d'étrangeté et de tendresse envers les âmes blessées. Avec "N. P". , elle approfondit ses thèmes fétiches : le deuil et la perte, les liens invisibles entre les êtres et les multiples formes de l'amour. Une autrice culte à redécouvrir.

Par Banana Yoshimoto
Chez Rivages

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Auteur

Banana Yoshimoto

Editeur

Rivages

Genre

Littérature japonaise

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N.P.

Banana Yoshimoto trad. Dominique Palmé, Kyoko Sato

Paru le 15/04/2026

224 pages

Rivages

8,20 €

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Scannez le code barre 9782743670795
9782743670795
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