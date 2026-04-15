Voix emblématique de la littérature japonaise contemporaine, héritière de Kawabata et de Murakami, Banana Yoshimoto s'impose dès la parution de son premier roman, "Kitchen" (1988), écrit à vingt-quatre ans, qui lui vaut une renommée internationale et inaugure ce que la presse appellera la "Banana mania" : un engouement pour un univers fait de douceur mélancolique, d'étrangeté et de tendresse envers les âmes blessées. Avec "N. P". , elle approfondit ses thèmes fétiches : le deuil et la perte, les liens invisibles entre les êtres et les multiples formes de l'amour. Une autrice culte à redécouvrir.