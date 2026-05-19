ORL – Approche par compétences

Proposant des ouvrages de cours de référence, la collection LES REFERENTIELS tient compte de l'évolution des enseignements et des besoins des étudiants en santé. Membres du collège des enseignants francophones d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, ses auteurs s'attachent à fournir au lecteur un outil complet de révisions, conforme au programme du concours. Dans cet ouvrage, le programme de la spécialité ORL est traité de façon complète : - Conforme à la docimologie nationale - Simulation d'ECOS en groupe - Toutes les Situations De Départ en ORL - Rappels de connaissances Cet ouvrage très explicatif facilite l'apprentissage des notions en privilégiant leur compréhension, afin de réussir la première année de médecine et d'accompagner les étudiants durant le reste de leur cursus.