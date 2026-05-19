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La fiscalité française

Damien Falco

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L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension de la fiscalité française en vigueur est présenté, dans cet ouvrage, de façon claire, illustrée de nombreux exemples et structurée en deux grandes parties, après une introduction à la fiscalité française : La fiscalité des entreprises : principes et champ d'application de la TVA, territorialité, TVA collectée, TVA déductible, régimes d'imposition à la TVA, principes généraux de l'imposition des résultats des entreprises, déductibilité des charges, imposition des produits et des stocks, plus et moins-values professionnelles, calcul et paiement de l'IS, déficits fiscaux, droits d'enregistrement relatifs aux sociétés, autres impôts et taxes. La fiscalité des particuliers : principes généraux de l'impôt sur le revenu, revenus du travail et revenus mixtes, revenus du capital, calcul de l'IR, contributions sociales, impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce livre tient compte des plus récentes modifications législatives et réglementaires (loi de finances pour 2026 et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026). Il fournit, en outre, toutes les sommes, tous les barèmes et tous les seuils qu'il faut connaître en fiscalité. Points forts - Toutes les connaissances présentées de façon claire, structurée et illustrée de nombreux exemples et exercices corrigés - Nouvelle édition à jour de la LF 2026 et LFSS 2026

Par Damien Falco
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Damien Falco

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit fiscal

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La fiscalité française

Damien Falco

Paru le 05/05/2026

288 pages

Gualino Editeur

23,50 €

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