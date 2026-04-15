Ce recueil est composé des articles que Jack London a consacrés à la boxe. Le 5 juillet 1910, un boxeur noir, Jack Johnson, a gagné contre l'indétrônable James Jeffries, à l'occasion d'un combat relaté par Jack London. Celui-ci était alors journaliste et, à compter du 24 juin, il couvrit tous les préparatifs du match pour le New York Herald, à raison d'un article par jour. Le treizième est un récit détaillé permettant de revivre chaque minute de ce combat de boxe historique. Le récit de cette rencontre sera accompagné de trois autres articles que Jack London a consacrés à l'art de la boxe.