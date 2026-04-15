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L'art de la boxe

Jack London

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Ce recueil est composé des articles que Jack London a consacrés à la boxe. Le 5 juillet 1910, un boxeur noir, Jack Johnson, a gagné contre l'indétrônable James Jeffries, à l'occasion d'un combat relaté par Jack London. Celui-ci était alors journaliste et, à compter du 24 juin, il couvrit tous les préparatifs du match pour le New York Herald, à raison d'un article par jour. Le treizième est un récit détaillé permettant de revivre chaque minute de ce combat de boxe historique. Le récit de cette rencontre sera accompagné de trois autres articles que Jack London a consacrés à l'art de la boxe.

Par Jack London
Chez Rivages

|

Auteur

Jack London

Editeur

Rivages

Genre

Sports de combat

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Retrouver tous les articles sur L'art de la boxe par Jack London

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L'art de la boxe

Jack London trad. Fanny Quément

Paru le 15/04/2026

144 pages

Rivages

8,00 €

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Scannez le code barre 9782743670177
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