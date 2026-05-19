Depuis 2004, l'Association pour la diffusion internationale de l'art français (ADIAF) organise une exposition triennale intitulée "De leur temps" qui présente une sélection des dernières acquisitions des membres de l'association. Témoignant de l'engagement des collectionneurs privés pour la création artistique actuelle, cette exposition dresse un panorama des recherches menées par des personnes passionnées aux sensibilités différentes. Après Tourcoing (Musée des beaux-arts, 2004), Grenoble (Musée des beaux-arts, 2007), Strasbourg (Musée d'art contemporain, 2010), Nantes (Hangar à bananes, 2013), Villeurbanne (IAC, 2016), Avignon (Collection Lambert, 2020) et Dunkerque (Frac Grand Large, 2023), c'est le MAC de Marseille qui accueille la huitième édition de cette triennale en 2026.