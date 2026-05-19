Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

De leur temps

Silvana Editoriale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis 2004, l'Association pour la diffusion internationale de l'art français (ADIAF) organise une exposition triennale intitulée "De leur temps" qui présente une sélection des dernières acquisitions des membres de l'association. Témoignant de l'engagement des collectionneurs privés pour la création artistique actuelle, cette exposition dresse un panorama des recherches menées par des personnes passionnées aux sensibilités différentes. Après Tourcoing (Musée des beaux-arts, 2004), Grenoble (Musée des beaux-arts, 2007), Strasbourg (Musée d'art contemporain, 2010), Nantes (Hangar à bananes, 2013), Villeurbanne (IAC, 2016), Avignon (Collection Lambert, 2020) et Dunkerque (Frac Grand Large, 2023), c'est le MAC de Marseille qui accueille la huitième édition de cette triennale en 2026.

Par Silvana Editoriale
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Silvana Editoriale

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Muséologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De leur temps par Silvana Editoriale

Commenter ce livre

 

De leur temps

Silvana Editoriale

Paru le 19/05/2026

158 pages

Silvana Editoriale

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836659098
9788836659098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.